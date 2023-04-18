Количество обращений к краевому омбудсмену, связанных с военной службой, выросло в 6 раз

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: Юрий Норицын, пресс-служба администрации губернатора Фото: Фото: Юрий Норицын, пресс-служба администрации губернатора

В 2022 году в аппарат уполномоченного по правам человека в Пермском крае поступило 267 обращений, связанных с военной службой. Об этом рассказал краевой омбудсмен Игорь Сапко на заседании комитета заксобрания по социальной политике. Обращения касались обжалования решений призывных комиссий по мобилизации граждан, пребывающих в запасе, денежных довольствий военнослужащих, «кредитных каникул» для участников СВО, возвращения военнослужащих из плена, а также замены военной службы на альтернативную гражданскую.

Для сравнения в 2021 году к омбудсмену поступило 43 обращения по темам, связанным с военной службой, в 2020 году — 21 обращение, в 2019 — 28 обращений. По словам Игоря Сапко, рост обращений связан с началом специальной военной операции на Украине и «проведением мероприятий по частичной мобилизации».

Всего к уполномоченному за год поступило 6316 обращений (в том числе 2440 жалоб). Большая часть из них касались нарушения социальных (38%) и гражданских (37%) прав. Обращения о нарущении экономических прав составили 10%, политических прав — 7%, экологических прав — 5%, культурных прав — 3%. Аппарату уполномоченного удалось восстановить 85% нарушенных прав, указанных в жалобах.