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«Теплоэнерго» планирует привлечь кредитную линию на 1,7 млрд рублей

Муниципальное АО «Теплоэнерго» (Нижний Новгород) намерено привлечь кредитную линию с лимитом 1,74 млрд руб., пишет «Интерфакс» по данным системы анализа закупок «Интерфакс-Маркер».

Начальная цена договора составляет 683 млн руб., процентная ставка не должна превышать 9,5% годовых. Срок действия кредитной линии — до конца 2029 года.

Средства необходимы компании для модернизации, реконструкции и строительства объектов.

Заявки на участие в запросе котировок принимаются до 28 апреля, итоги подведут 17 мая.

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