Доля курящих свердловчан за год снизилась на 4,7%

В Свердловской области табачную продукцию в 2022 году употребляли 20,6% жителей, что на 4,7% ниже показателей предыдущего года, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Так доля курящих мужчин составила 37,1%, женщин — 9,4%.

В Тюменской области доля курящих, наоборот, немного выросла (+0,8%) и составила 21,1% жителей. В ХМАО-Югре за год стало на 3,8% курящих меньше, в ЯНАО — на 0,6%. В целом количество курящих россиян в 2022 году уменьшилось на 5,8% или на 1,4 млн человек. Принятый властями комплекс антитабачных мер возымел эффект, снизив привлекательность курения и создав дополнительные издержки для любителей табака, считает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

П ее словам, благодаря этому число курильщиков все реже пополняет молодежь, а основную долю потребителей табака сейчас составляют «заядлые курильщики-мужчины зрелых и старших возрастов». При сохранении текущей динамики средний возраст курильщиков в России продолжит повышаться, а их доля среди населения — снижаться.

Диана Сунагатуллина

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