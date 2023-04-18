Росавиация рассказала об опасном сближении Ил-76 Минобороны и самолета PC-12 в марте в Самаре

Росавиация сообщила о принятых после происшедшего 28 марта инцидента с Ил-76 Минобороны России и PC-12 ЗАО «Авиакомпания "БайСкай"» решениях. Инцидент случился в зоне ответственности регионального центра Единой системы организации воздушного движения (Самара). Должностные лица, допустившие грубые нарушения своих обязанностей, уволены.

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РС-12 — одномоторный турбовинтовой пассажирский и грузовой самолет.

Серьезный авиационный инцидент был связан с нарушением норм вертикального и горизонтального эшелонирования, сообщает ведомство. Его причиной послужило «несоблюдение диспетчером обслуживания воздушного движения своих должностных обязанностей, связанных с недостаточным контролем за воздушной обстановкой».

Эшелонирование — создание интервалов по высоте и расстоянию между находящимися в полете воздушными судами. В воздушном пространстве устанавливаются минимальные интервалы вертикального и горизонтального эшелонирования.

По итогам расследования Росавиации уволены директор филиала «Аэронавигация Центральной Волги», заместитель директора филиала—начальник регионального центра Единой системы организации воздушного движения (Самара), два старших диспетчера районного диспетчерского центра и диспетчер, непосредственно допустивший инцидент.

Мария Федотова