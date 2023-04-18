Челябинские депутаты предложили ужесточить штрафы за продажу вейпов подросткам

Депутаты законодательного собрания Челябинской области предложили увеличить штрафы за несоблюдение ограничений при торговле никотинсодержащей продукцией. Такую идею парламентарии высказали при обсуждении принятого в апреле федерального закона о запрете продажи вейпов и их комплектующих несовершеннолетним. Об этом сообщают в областном заксобрании.

Председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков предложил направить от регионального парламента поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие ответственность за нарушение запретов при продаже никотинсодержащей продукции. Как отмечают в заксобрании, такую необходимость диктует проведенная в школах статистика: осмотр 700 учащихся школ выявил факт употребления никотина у 32% мальчиков и 26% девочек.

«Мы все озабочены одной проблемой. Необходимо спасать наших детей. Их здоровье, а значит и будущее нашей страны зависит от нас, взрослых», — подчеркнул спикер заксобрания Челябинской области Александр Лазарев. До каких сумм планируется увеличить штрафы, депутаты не конкретизировали.