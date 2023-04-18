За объекты благоустройства на Кубани проголосовали более 149 тысяч человек

В Краснодарском крае за объекты благоустройства свой выбор сделали более 149 тыс. человек. Об этом сообщает министерство ТЭК и ЖКХ края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Фото: Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края

«Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда было собрано 88 тыс. голосов»,— рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Голосование за зеленые зоны, которые в 2024 году приведут в порядок в Краснодарском крае, стартовало 15 апреля и продлится до 31 мая. Объекты благоустроят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Проголосовать можно на платформе 23.gorodsreda.ru, а также на портале Госуслуг.

Тат Гаспарян

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