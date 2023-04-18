В Татарстане «вора в законе» отправили в тюрьму на 18 лет

Верховный суд Татарстана приговорил «вора в законе» Рашида Хачатряна, больше известного как Джамбульский, к 18 годам колонии особого режима. Об этом сообщили в пресс-служба суда.

Вместе с господином Джамбульским на скамье подсудимых оказались девять жителей Татарстана. Все они входили в состав ОПГ «Чистопольские». Следствие полагает, что банда была разделена на две организованные преступные группы с четким распределением ролей при совершении преступлений. Первая занималась вымогательством денег у жителей и предпринимателей Чистополя путем угроз физической расправы и уничтожения имущества. Участники второй группы совершали мошенничества в отношении наследников квартир путем составления фиктивных справок и подделки подписей в правоустанавливающих документах. Большинство средств находились у одного из чистопольских авторитетов. Тот же отвозил деньги Рашиду Джамбульскому, установил суд.

Остальные члены ОПГ получили от трех до 16 лет колонии строгого режима.

"Ъ-Казань"