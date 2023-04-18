Экс-главе комитета финансов Выборгского района предъявят еще одно обвинение

Бывший председатель комитета финансов администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Ленобласти.

По данным следствия, обвиняемые в составе организованной группы в 2014 и 2017 годах похитили более 180 млн руб., заключая фиктивные договоры подряда с выборгскими строительными организациями. Ремонтные работы, предусмотренные подписанными документами, не выполнялись. Кроме того, СК установил, что в 2018 году директор ООО «Сеть» совместно с экс-главой комитета финансов Выборгского района похитили около 3 млн руб. таким же путем, как и в 2014 и 2017 годах.

Уголовные дела бывшего председателя комитета финансов и генерального директора участвовавших в сделках ООО «ПроектСтрой» и ООО «ПроектСтрой СПб» выделены в отдельное производство и направлены в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что в начале марта обвиняемый экс-чиновник был приговорен к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Установлено, что в общей сложности бывший глава комитета финансов Выборгского района перечислил на счета подконтрольных юрлиц почти 200 млн руб.

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