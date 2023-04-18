Ввод жилья в Нижегородской области вырос на треть в первом квартале

Почти 677 тыс. кв. м жилья ввели в эксплуатацию в Нижегородской области в первом квартале 2023 года. Это на 30,6% больше, чем в январе-марте 2022 года, сообщил Единый ресурс застройщиков по данным Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Темпы ввода жилья в регионе превышают показатели прошлого года третий месяц подряд. Нижегородская область оказалась на 12 месте в России по вводу жилья в эксплуатацию в первом квартале.

Ввод многоквартирных домов в январе-марте вырос на 51,9% к уровню прошлого года, до 224 тыс. кв. м. По этому показателю область заняла 13 место в стране.

Елена Ковалева