Васильевский стекольный завод продали за 172 млн рублей

Частный инвестор (название не упоминается) купил Васильевский стекольный завод. Сумма сделки составила 172 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации Зеленодольского района.

Организатором торгов был Российский аукционный дом. По данным «Реального времени», торги выиграло казанское ООО «ВДН-1», занимающееся арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Напомним, по решению суда в 2019 году Васильевский завод был признан банкротом. Его площадь составляет 15 га. Также на территории завода есть производственно-складские здания общей площадью 27,9 тыс. кв.м.

По словам главы района Михаила Афанасьева, по итогам завершению процедур по оформлению власти вместе с инвестором примут решение по развитию площадки. В частности, там могут открыть производство. В частности, могут открыть выпуск стеклянной тары.

"Ъ-Казань"