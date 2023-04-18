В Адыгее двое участковых пойдут под суд за продажу данных об умерших похоронному бюро

Следственным отделом по городу Майкопу завершено расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взяток за незаконные действия) в отношении двух участковых. Бывшие сотрудники правоохранительных органов предстанут перед судом. Об этом сообщает пресс-служба СК Р по Республике Адыгея.

По данным следствия, участковый из ОМВД России по городу Майкопу получил 17 тыс. руб. за передачу данных ритуальному агентству, которое в дальнейшем намеревалось заключить договоры на оказание услуг.

Установлено, что второй обвиняемый за незаконные действия получил взятку в сумме 10 тыс. руб.

Олег Исаев

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