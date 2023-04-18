В Уфе отменили шествие «Бессмертного полка»

В Уфе, как и в целом по стране, не будут проводить шествие «Бессмертного полка». Решение принято на федеральном уровне «из соображений безопасности», сообщили в администрации города.

По сообщению ТАСС, сопредседатель центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева отметила, что вместо очного шествия желающим предлагается разместить фотографии своих родственников-ветеранов в социальных сетях, на одежде, на автомобиле и на сайте движения.

В ближайшее время на заседании регионального штаба акции рассмотрят все предложенные форматы и решат, какие из них будут реализованы в Уфе.

Майя Иванова

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