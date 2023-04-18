Китайская компания планирует открыть в Набережных Челнах производство пластика

«Циндао Хайбоюань Электроник Пластик» намерена открыть в Набережных Челнах производство пластика, пенопласта и деталей для бытовой и автотехники. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Перспективы такого предприятия обсудили глава индустриального парка «Хайер» Сунь Гуйвэй, директор китайской компании Чжан Шуньсянь и глава исполкома Фарид Салахов. «Циндао Хайбоюань Электроник Пластик» готова стать резидентом ТОСЭР «Набережные Челны. Она планирует построить производство на свободном участке, либо разместить его в индустриальном парке.

"Ъ-Казань"