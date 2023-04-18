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Около 100 новых платных парковок организуют в Ижевске

В июне в столице Удмуртии планируется запуск второго этапа проекта «Единое парковочное пространство», сообщает пресс-служба администрации Ижевска. В квадрате «ул. Кирова — ул. Ленина — ул. М. Горького — ул. Коммунаров» будут организованы еще 96 платных парковок, это 1221 парковочное место. Также прорабатывается вопрос об абонементах на пользование платными парковками.

Напомним, платные парковки в Ижевске начали действовать с февраля. На сегодняшний день, это 15 парковочных площадок на 230 машиномест, расположенных на улицах Красногеройская, Пушкинская и Красная. За два месяца работы платных парковок совершено более 4100 парковочных сессий, около 80% из них длятся 1 или 2 часа. Выдано более 100 разрешений для льготников, в основном это многодетные семьи.

«Всего за время работы проекта выявлено более 5000 нарушений правил пользования платными парковками. Уведомления о назначении штрафов в скором времени начнут поступать автовладельцам в личный кабинет приложения "Госпарковки" или на сайт Госуслуг», — отметила Яна Агафонова, начальник технического отдела МКУ «Центр цифровых компетенций».

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