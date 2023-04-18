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Коммерсантъ FM
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Путин поддержал намерение псковского губернатора Ведерникова выдвигаться на второй срок

Президент России Владимир Путин поддержал намерение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова выдвинуться на второй срок. Глава государства в ходе встречи с Михаилом Ведерниковым пожелал руководителю области успехов в предстоящей предвыборной кампании.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Ведерников в ходе общения с президентом заявил, что в случае получения поддержки главы государства он готов «пройти единый день голосования» и продолжить работу на посту губернатора Псковской области.

Владимир Путин в ответ пожелал ему успехов и назвал команду Михаила Ведерникова «хорошей и эффективной». «Команда у Вас эффективная, Вы ее уверенно возглавляете. Действительно, проблем немало, но в целом темп хороший набран, так что я желаю Вам успеха»,— подчеркнул президент России (цитата по сайту Кремля).

Михаил Ведерников занимает пост губернатора Псковской области с сентября 2018 года (с октября 2017 года он руководил регионом в качестве временно исполняющего обязанности губернатора). На выборах-2018 он набрал 70,68% голосов избирателей, одержав победу в первом туре.

Александр Кислов

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