КС РФ: прекращение уголовного дела из-за давности не освобождает от возмещения ущерба

Конституционный суд (КС) России разъяснил, что прекращение уголовного дела в связи с истечением его сроков не освобождает от обязательств по возмещению причиненного ущерба. Определение КС РФ приводит РАПСИ.

«Обязанность возместить причиненный вред является преимущественно мерой гражданско-правовой ответственности, применяемой к причинителю вреда при наличии состава правонарушения, включающего, как правило, наступление вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинную связь между противоправным поведением причинителя вреда и наступлением вреда, а также его вину»,— отметили в суде.

КС РФ представил разъяснения после отказа в рассмотрении жалобы гендиректора строительной компании «Новый город» Андрея Булина. Ранее суды обязали господина Булина возместить вред, причиненный его компанией муниципальному образованию — городу Боровичи Новгородской области.

По данным следствия, для того, чтобы уменьшить затраты на строительство многоквартирного дома в городе, строители компании использовали материалы с недопустимыми пожарно-техническими характеристиками. В определении КС РФ указывается, что обстоятельства были установлены на основе уголовного дела в отношении Андрея Булина, производство по которому было прекращено в связи с истечением срока давности.

Милена Костерева