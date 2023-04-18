Правила отбора подрядчика авиапатрулирования лесов оценит УФАС

УФАС по Башкирии назначило на 19 апреля рассмотрение жалобы ООО «Авиахим-юг» (Ставрополь) на закупку Центра предупреждения и тушения лесных пожаров Башкирии по пилотируемому авиапатрулированию лесов начальной стоимостью 29,6 млн руб., сообщается в реестре жалоб на сайте госзакупок. Закупка находится на этапе работы комиссии. Итоги должны были подвести 19 апреля.

«Авиахим-юг» считает, что заказчик нарушил ФЗ «О контрактной системе», установив требование к участникам закупки о необходимости предоставления сертификата летной годности гражданских воздушных судов, выданного на основании Федеральных авиационных правил. По мнению заявителя, это ограничивает круг участников закупки, так как «требование о предоставлении сертификата летной годности гражданских воздушных судов, выданных только на основании сертификата, аттестата о годности к эксплуатации либо иного акта об утверждении типовой конструкции воздушного судна является дискриминационным для авиапредприятий, эксплуатирующих более современные, экономичные и безопасные воздушные суда».

По условиям аукциона, авиапатрулирование необходимо проводить до 31 октября текущего года. Исполнитель должен иметь возможность предоставить не менее трех воздушных судов с дальностью полета не менее 880 км без дозаправки.

ООО «Авиахим-юг», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в марте 2011 года. Уставный капитал компании — 10 тыс. руб.Владельцами являются Андрей Губин и Петр Прихидько. Выручка ООО в 2021 году составила 36,19 млн руб., чистая прибыль — 1,84 млн руб.

Майя Иванова

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