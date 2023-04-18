С территории подтопленного кладбища в хуторе Ленина откачали воду

В хуторе Ленина в Краснодаре с территории кладбища откачали всю воду и начали ремонт гравийных дорожек. Об этом сообщает МЦУ Краснодар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Вода с территории кладбища отводится через вырытые кюветы. Их обновят, чтобы впредь подтоплений не происходило»,— говорится в сообщении.

В соцсетях распространилось видео, снятое на кладбище в хуторе Ленина. Местная жительница рассказала о том, что уже восемь лет ситуация не меняется — из-за наводнения невозможно подойти к могилам.

«Кругом стоит вода. Ничего не делается в течение уже скольких лет. Восемь лет езжу на могилу сына, жалуюсь на это безобразие, никто ничего не хочет делать»,— говорит она.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram