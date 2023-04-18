Материалы сайта 18.04.2023, 17:07 Города с самой большой численностью миллионеров Выйти из полноэкранного режима Место Город Изменение доли миллионеров за 10 лет Число миллионеров 1 Нью-Йорк 40% 340000 2 Токио –5% 290300 3 Сан-Франциско 68% 285000 4 Лондон –15% 258000 5 Сингапур 40% 240100 6 Лос-Анджелес 35% 205400 7 Гонконг –27% 129500 8 Пекин 70% 128200 9 Шанхай 72% 127200 10 Сидней 35% 126900 31 Москва –44% 35200 71 Санкт-Петербург –38% 6900 Открыть в новом окне Источник: Henley & Partners, New World Wealth.