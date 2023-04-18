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Коммерсантъ FM
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Города с самой большой численностью миллионеров

Место Город Изменение доли миллионеров за 10 лет Число миллионеров
1 Нью-Йорк 40% 340000
2 Токио –5% 290300
3 Сан-Франциско 68% 285000
4 Лондон –15% 258000
5 Сингапур 40% 240100
6 Лос-Анджелес 35% 205400
7 Гонконг –27% 129500
8 Пекин 70% 128200
9 Шанхай 72% 127200
10 Сидней 35% 126900
31 Москва –44% 35200
71 Санкт-Петербург –38% 6900

Источник: Henley & Partners, New World Wealth.

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