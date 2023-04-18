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обновлено 16:58

Стоимость проезда в экскурсионном автобусе к 300-летию Перми может составить 300 рублей

Экскурсионный автобусный маршрут №300, разработанный к юбилею Перми, начнет курсировать с 1 мая, сообщила на заседании комитета Пермской думы по экономическому развитию начальник департамента экономики и промышленной политики администрации города Ольга Чеснокова. Стоимость проезда в экскурсионном автобусе ООО «Автобик», которое будет обслуживать данный маршрут, пока не определило. «Предварительно это будет 300 руб. для взрослого человека. Также будет льготный билет, куда будет включен и детский билет, — это 200 руб.»,— рассказала госпожа Чеснокова. Билет будет действовать в течение дня, то есть, пассажиры смогут выйти на остановке, а через некоторое время снова сесть в автобус и продолжить экскурсию.

Планы запустить к 300-летию Перми специальный экскурсионный автобус глава города Алексей Демкин анонсировал в конце прошлого года. В середине марта администрация выбрала перевозчика, который будет обслуживать данный маршрут.

Маршрут рассчитан на полтора часа. За это время автобус в юбилейном оформлении проедет около 30 км по историческим улицам города: от станции Пермь I через Соборную площадь, эспланаду, Октябрьскую и Комсомольскую площади, монумент «МиГ на взлете», затем по улицам Сибирской и Луначарского направится в Мотовилиху к Музею пермской артиллерии. Пока предполагается, что по маршруту будет курсировать один автобус. Однако если он будет пользоваться популярностью, перевозчик может увеличить число транспортных средств на нем.

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