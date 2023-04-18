В Перми отменили концерт группы «НАИВ»

Запланированный на 7 июля концерт группы «НАИВ» в Перми не состоится. Об этом сообщает портал Properm.ru. Организаторы не привели причин отмены выступления, однако это может быть связано с поддержкой солистом группы Александром Ивановым Маши Москалевой, отца которой приговорили к лишению свободы за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Во время своего выступления 15 апреля Александр Иванов был на сцене в футболке с надписью «Маша Москалева». «Пытался отогнать от себя это дело. Пытался, не смог. Все остальное получилось почему-то. Это дело не отпускает. Возможно, потому, что дочь моя — ее ровесница»,— заявил Александр Иванов.

Отца Маши Москалевой — Алексея Москалева оштрафовали на 32 тыс. руб. за пост в соцсетях, а затем завели уголовное дело. 28 марта Алексея Москалева приговорили к двум годам колонии. Сам он на приговор не явился, а позже был задержан в Минске. Подробнее об этом деле — в материале «Ъ» «Дело о дискредитации осложнилось побегом».