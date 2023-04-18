Самые высокие зарплаты предлагают в Саратове и Пензе программистам «1С»

В апреле самые большие зарплаты предлагают в Саратове и Пензе программистам «1С». Соответствующий рейтинг подготовил сервис для поиска работы SuperJob.

В Саратове старшему программисту «1С» готовы предложить 142 тыс. руб. и «удаленку». Работодатель специализируется на производстве снеков. На втором месте с предлагаемым окладом от 100 тыс. руб. — вакансия директора по качеству с опытом работы от пяти лет. Третье место — начальник участка (до 100 тыс. руб.), четвертое — водитель-экспедитор (90-100 тыс. руб.), пятое — супервайзер торговых представителей (от 71 тыс. руб.).

В Пензе менеджеру по оптовым продажам мебели обещают 120 тыс. руб.; программисту «1С» — от 100 тыс. руб.; директору гипермаркета — 93,5-94,2 тыс. руб.; инженеру по продажам кластера — от 74,7 тыс. руб.

Дарья Васенина