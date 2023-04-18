Пенсионный инвестфонд калифорнийских учителей списал активы на $50 млрд

По информации Financial Times, один из крупнейших в США и в мире инвестфондов, управляющих пенсионными средствами,— Калифорнийский пенсионный фонд учителей (California State Teachers` Retirement System — CalSTRS) — готовится списать на $52 млрд стоимость своих активов, связанных с недвижимостью. Инвестфонд, управляющий активами на общую сумму более $300 млрд, может пойти на этот шаг из-за резкого ужесточения монетарной политики ФРС, которая с середины прошлого года несколько раз повысила базовую учетную ставку. Это увеличило стоимость обслуживания ипотечных займов, что ударило по спросу на коммерческую недвижимость, сократив ее оценочную стоимость.

«Расценки на офисную недвижимость сократились примерно на 20% в последнее время — просто из-за роста учетных ставок,— рассказал FT инвестиционный директор CalSTRS Кристофер Эйлман.— Наши консультанты рынка недвижимости пообщались с советом директоров и сообщили, что ситуация на этом рынке будет негативной в ближайший год или два».

Опасения по этому поводу испытывает не только CalSTRS. В интервью FT глава бостонского банка State Street Рон О`Хэнли заявил, что наибольшую озабоченность его банк сейчас испытывает в отношении «коммерческой недвижимости, особенно офисной». По оценкам топ-менеджера, ухудшение обстановки на рынке коммерческой недвижимости США может внести свой вклад в «мягкое замедление» американской экономики в целом.

Евгений Хвостик