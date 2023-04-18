В Краснодаре водитель иномарки насмерть сбил велосипедистку

В Краснодаре водитель иномарки сбил на переходе женщину-велосипедистку. Она скончалась на месте, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

ДТП произошло 18 апреля в 6:44 на регулируемом перекрестке ул. Северная — ул. Тургенева. По предварительным данным, водитель автобуса Hyundai County двигался по ул. Северной, со стороны ул. Аэродромной в сторону ул. Воровского. Он проехал на красный сигнал светофора и наехал на 50-летнюю велосипедистку, которая переезжала проезжую часть дороги по пешеходному переходу.

В результате аварии женщина скончалась.

Татьяна Ручкина

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