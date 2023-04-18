«Примечателен и оттенок камня»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о редком рубине, который будет выставлен на аукционе Sotheby’s.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sotheby's Фото: sotheby's

Недавно как профессиональные, так и просто глянцевые бизнес- и новостные издания наперебой рассказывали об Estrela de Fura, самом крупном из известных рубинов ювелирного качества, который продадут 8 июня на торгах Sotheby’s. Эстимейт — $30 млн.

До огранки рубин, обнаруженный в Мозамбике Fura Gems, весил 101 карат. Примечателен и его оттенок — «голубиная кровь», такой обычно ассоциируют только с бирманскими рубинами. После огранки Estrela de Fura стала весить 55,22 карата.

Почему это такая редкость? Ведь кто-нибудь может сказать, что видели мы 100-каратные бриллианты или изумруды на аукционах и не раз. Для рубина ювелирного качества крупный вес — это и, правда, огромная редкость. Именно поэтому многие камни, которые до появления точных геммологических тестов считали рубинами, на поверку оказались красной шпинелью.

Это, например, «Рубин Тамерлана» или «Рубин Черного принца» в переднем кресте короны Британской империи. Есть такая шпинель, которую считали рубином и в Алмазном фонде РФ: это камень весом 398,7 карата, венчающий Большую императорскую корону Екатерины II.