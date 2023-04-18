В Перми может появиться еще одна многоуровневая парковка

В Перми рядом с площадью Трех столетий (ранее площадь Европы) планируется построить многоуровневую парковку. Об этом на заседании комитета Пермской думы по экономическому развитию сообщил начальник городского департамента дорог и благоустройства Дмитрий Мясоедов. Он уточнил, что парковка должна разместиться у ресторана «Чайка Zaza». По словам господина Мясоедова, данный проект курирует краевое правительство. «Сегодня край занимается проектированием четвертого этапа реконструкции набережной — до “Мотовилихинских заводов”. В рамках этого проекта рассматривается вопрос о строительстве на этом участке многоуровневого паркинга по примеру того, который у гипермаркета “Радуга”»,— рассказал чиновник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Депутаты обратили внимание, что число обычных парковочных мест в районе площади Трех столетий в результате ее реконструкции, которая сейчас идет, сокращается.

Глава департамента дорог и благоустройства подтвердил, что это так. «Основной посыл проекта капитального ремонта площади состоит в том, чтобы она стала продолжением набережной. Количество парковочных мест открытого типа действительно уменьшается, но они все равно будут — около 28 мест останется. Также в рамках проекта добавляется модульное озеленение и гранитная плитка»,— сообщил господин Мясоедов.