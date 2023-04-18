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Мининский университет откроет центр обучения русскому языку в Индии

Нижегородский педагогический университет имени Минина (НГПУ) до конца года откроет центр обучения русскому языку в Нью-Дели, Индия. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Занятия будут проводить для местных жителей и преподавателей русского языка в Индии.

Делегация Нижегородского педагогического университета имени Минина в Нью-Дели

Делегация Нижегородского педагогического университета имени Минина в Нью-Дели

Фото: Мининский университет

Делегация Нижегородского педагогического университета имени Минина в Нью-Дели

Фото: Мининский университет

Ранее вуз получил грант Минпросвещения РФ на открытие такого центра, а теперь провел переговоры с Delhi Public School и индийским университетом имени Джавахарлала Неру.

«Одна из главных наших задач в Индии — формирование спроса на изучение русского языка среди детей и взрослых. С учетом того, что уровень высшего образования в этой стране сильно отличается от российского, а профессия учителя — одна из самых уважаемых и хорошо оплачиваемых, дополнительным вектором нашей работы станет привлечение потенциальных абитуриентов из Индии в наш вуз»,— сказал ректор НГПУ Виктор Сдобняков.

В рамках сотрудничества с учебными заведениями Индии Мининский университет также планирует провести олимпиаду для индийских школьников по русскому языку и запустить онлайн-курсы по преподаванию русского языка как иностранного.

Анастасия Еремина

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