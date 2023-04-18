Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о двух моделях марки Exeed, которые представили на XX Международном автомобильном салоне в Шанхае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: EXEED Фото: EXEED

В Шанхае открылся XX Международный автомобильный салон, крупнейшая в азиатском регионе выставка. Собственно, а какой она может быть в городе с населением в 24 млн человек? Свои новинки здесь показывают не только китайские компании. Марка Porsche, например, именно для Шанхайской выставки приберегла премьеру нового Cayenne.

Но главные машины здесь, конечно же, местные. И, безусловно, это автомобили электрические, таков тут тренд уже не первый год: по дороге из аэропорта нельзя не обратить внимание, что чуть ли не у половины машин в потоке нет выхлопных труб, а номерные знаки зеленые, именно такие имеют здесь электромобили.

Пожалуй, главные новинки, которые касаются российского рынка, — это две модели марки Exeed, которые открывают премиальную серию электрических автомобилей этого бренда. Серия называется Exlantix, ее название намекает на легенду об Атлантиде, могущественной и высокоразвитой цивилизации, которая в конечном счете ушла под воду, но здесь это вынесено за скобки.

Седан и кроссовер, открывающие серию Exeed Exlantix, могут похвастать тем, что на одном заряде могут проехать до 700 км, а пятиминутная зарядка обеспечит запас хода в 150 км. Но уникальность разработки инженеров Exeed не в этом. Электромобили марки расходуют на 100 км пути всего 12 кВт/ч электроэнергии, что позволяет их назвать автомобилями с самым низким энергопотреблением в своем классе. А это важно в контексте опасений того, что существующая в мире энергетическая система не справится с производством такого огромного количества электричества, которое потребуется, если вдруг все автомобили будут работать на батарейках.

Впрочем, электричество увидеть или потрогать удается далеко не всем. И это хорошо. Зато есть возможность оценить комфортные сиденья, высококачественные материалы и прочие составляющие роскошного стиля, который показывает марка Exeed, один из участников автомобильного салона, который начал свою работу в Шанхае.