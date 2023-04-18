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«Дирекции особо охраняемых природных территорий Ставропольского края» вынесено представление краевой прокуратуры

Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура вынесла руководителю ГБУ СК «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края» представление о недопустимости нарушения требований природоохранного законодательства. По мнению прокуратуры, должностные лица госучреждения ненадлежащим образом реализуют свои полномочия в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий. Об этом «Ъ-Юг» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы, специалисты прокуратуры выявили многочисленные нарушения в ходе провекрки, проведенной на территориях памятников природы «Гора Бештау», «Гора Юца», «Гора Джуца», «Гора Лысая», «Гора Шелудивая», «Гора Машук», «Гора Змейка», «Гора Развалка», государственного природного заказника краевого значения «Бештаугорский». В границах памятников природы сотрудники прокуратуры выявили большое количество участков, где размещались несанкционированные свалки бытовых и строительных отходов, обнаружили следы от розжига костров, захламление территорий ООПТ поваленными сухостойными и буреломными деревьями.

Кроме того, в границах ООПТ были обнаружены следы проездов мотоциклов и квадроциклов вне дорог общего пользования. В представлении также указывается на отсутствие информации о режиме особой охраны особо охраняемых природных территорий.

Вынесенное директору госучреждения представлени находится на контроле Ставропольской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Александра Ларинцева, Пятигорск

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