Отель D-Resort Gocek представляет программу тренировок

В курортном отеле D-Resort Gocek, расположенном в заповедной зоне турецкого региона Мугла, придумали, как разнообразить отдых и отойти от концепции «пляж-ресторан». Так, перед началом большого сезона, была разработана новая программа тренировок, чтобы выбрать занятие себе по вкусу. Каждый день недели проводятся тренинги по разным дисциплинам: пилатес, кардиотренинг, силовые и растяжка. Тренировки, как правило, проходят на открытом воздухе в окружении красот природы средиземноморского побережья Турции.

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Воскресенье остается днем полного расслабления — на этот день групповые тренировки не запланированы.