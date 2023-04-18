Торговая сеть «Табрис» получила награду международного конкурса

Супермаркет «Табрис» в Анапе стал призером номинации Shop Design в категории «Пространственные решения и дизайн магазинов» международного конкурса Popai Russia Awards

Фото: ООО "ТВК-Р"

В конкурсе, прошедшем в Москве 12 и 13 апреля, приняли участие ведущие ритейл-проекты продовольственного и непродовольственного сектора. Победителей определяли по основным критериям: оригинальность дизайна, инновационность применяемых решений, функциональность и технологичность. Целью такого конкурса является выбор более оригинальных и успешных проектов в области ритейла. По итогам конкурса «Табрис» в Анапе стал призером номинации Shop Design. Супермаркет был открыт год назад, 28 апреля 2022 года, став четвертым супермаркетом торговой сети за пределами Краснодара. Здесь основной акцент сделан на гастрономии: пицца и паста по итальянскому рецепту, кухня Азии, городской стритфуд, торты и пирожные, круассаны и напитки с собой, блюда на мангале и теппане. Попробовать купленные блюда можно сразу в супермаркете в кафе, расположенном рядом с входом. Кроме того, по случаю дня рождения супермаркета 28 апреля покупателей ждет акция «Счастливый чек», двойные бонусы за покупки и живая музыка вечером.

Фото: ООО "ТВК-Р"

POPAI RUSSIA AWARDS — главная ежегодная выставка-конкурс в области маркетинга в ритейле. Здесь представлены лучшие маркетинговые решения для повышения эффективности торговых точек и продвижения брендов.

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