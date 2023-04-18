Банк «Интеза» приостановил открытие валютных счетов физлицам

Банк «Интеза» с 18 апреля 2023 года приостановил открытие валютных счетов физическим лицам. В пресс-службе кредитной организации объяснили ТАСС, что решение связано с валютными ограничениями и тенденциями рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Каминев, Коммерсантъ Фото: Денис Каминев, Коммерсантъ

14 апреля «Интеза» объявил об изменении тарифов по обслуживанию счетов физлиц в иностранной валюте. Комиссия на остаток свыше $50 тыс. составит 0,3% в месяц. Также банк повысил минимальный размер комиссии на переводы в долларах до 3%. Коррективы вступят в силу с 1 мая.

Банк «Интеза» — российская дочерняя кредитная организация итальянской группы Intesa Sanpaolo. Размер рыночной капитализации Intesa Sanpaolo на конец марта составляет €45 млрд. По этому показателю итальянская группа занимает третье место среди крупнейших банков Еврозоны.

Милена Костерева