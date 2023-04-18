В Петербурге 21 апреля ограничат движение в связи с праздником Ураза-Байрам

В Санкт-Петербурге ограничат движение в связи с празднованием мусульманского праздника Ураза-Байрам в пятницу, 21 апреля. Об этом 18 числа сообщили в пресс-службе Медиацентра города.

Движение ограничат с полуночи 21 апреля до 9 часов утра в районе станции метро «Горьковская» и Соборной мечети, а также у «Садовой». Кроме того, проезд будет затруднен в районе Коломяжской мечети на Парашютной улице.

Также запретят остановку транспорта на Московском проспекте на участке от набережной реки Фонтанки до Садовой улице, на Кронверкском проспекте — от улицы Куйбышева до Конного переулка.

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