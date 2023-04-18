На финансирование местных инициатив в Башкирии направят 600 млн рублей

В 2023 году на софинансирование проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, из бюджета Башкирии будет направлено 600 млн руб., сообщила пресс-служба правительства Башкирии.

Основные направления программы связаны с ремонтом и оборудованием школ, детсадов, организаций культуры, благоустройством территории, дорожными работами и так далее.

С 2014 года на софинансирование около 4 тыс. местных инициатив из регионального бюджета было направлено более 4,3 млрд руб.

В 2022 году, по данным «Башинформа», казна республики финансово поддержала 645 проектов на 730 млн руб.

Венера Хисамова

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