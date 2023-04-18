NordwInd в конце апреля запустит авиарейсы из Алтая в Казань

Авиакомпания Nordwind запустит в конце апреля рейсы между Горно-Алтайском и Казанью. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Рейсы будут выполняться трижды в неделю с 29 апреля: по понедельника, четвергам и субботам. Самолет будет доставлять пассажиров за три часа и 25 минут. Из Казани они будут отправляться 00:45 с прибытием в Горно-Алтайск в 8:10. В обратном направлении самолеты будут вылетать в 9:15, а прибывать в 8:50. Для каждого аэропорта указано местное время.

Полеты будут выполняться на Boeing-737-800 с компоновкой 189 пассажирских мест.

"Ъ-Казань"