«Электронный регион – 2023»

Фото: ПАО «Ростелеком»

.«Ростелеком» выступил вендором V межрегиональной конференции «Электронный регион: территория безопасности» в Пятигорске, на которой презентовал экосистему сервисов по кибербезопасности собственной разработки.

В мероприятии, организованном при поддержке Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, приняли участие более 130 специалистов из 13 субъектов России. Главными темами конференции стали проекты, реализуемые в рамках национальной программы «Цифровая экономика»: развитие импортозамещения, внедрение отечественных решений для защиты геоинформационных систем, объектов критической ИТ-инфраструктуры и систем персональных данных от риска утечек конфиденциальных сведений.

«Объем информации от государства, бизнеса, социальной сферы постоянно растет. При этом попытки взлома информационных ресурсов за последний год увеличились вдвое. Потеря данных может нанести колоссальный ущерб государству и бизнесу, поэтому с 2020 года мы уделяем пристальное внимание внедрению в крае отечественных ИТ-разработок. Важный момент импортозамещения сейчас — интеграция продуктов между собой. На конференции были представлены технологии, способные обеспечивать комплексную киберзащиту разных операционных систем», — отметил Иван Ковалев, министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

Фото: ПАО «Ростелеком»

В ходе выступления эксперты «Ростелекома» отметили, что в рейтинге угроз кибербезопасности лидируют веб-атаки, направленные на взлом ИТ-инфраструктуры с целью незаконного получения и распространения данных. Основным инструментом киберпреступников по-прежнему остается вредоносное программное обеспечение. Только за 2022 год центр мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC «Ростелекома» выявил и отразил 911 тысяч внешних атак на информационные ресурсы организаций.

«Многие компании сегодня начали уделять пристальное внимание безопасности собственной ИТ-инфраструктуры. Основными причинами пересмотра отношения к кибербезопасности стали многочисленные кибератаки после начала СВО, а также активное использование злоумышленниками различных уязвимостей. Да, защиту ИТ-периметров российские компании укрепили, но угрозу внутреннего нарушителя по-прежнему недооценивают. Мы готовы предоставить эффективные решения, которые решают сразу несколько задач по защите цифровых систем и данных», — отметил Евгений Фроленко, директор по работе с заказчиками «Ростелеком-Солар».

Фото: ПАО «Ростелеком»

Продуктовый портфель собственных разработок «Ростелекома» включает несколько стратегических продуктов и сформирован с применением только отечественно программного обеспечения. Это платформа управления данными, платформа виртуализации Эльбрус «RTK E2K», защищенный репозиторий ПО «Феникс», платформа управления задачами, проектами, процессами «Яга» и сервисы в области инфраструктурных решений Basis. Все продукты сертифицированы ФСТЭК России и входят в Единый реестр отечественного ПО, что позволяет использовать их даже в тех организациях, к которым органы государственного регулирования предъявляют самые строгие требования с точки зрения информационной безопасности.

С подробной информацией о проектах и решениях «Ростелеком-Солар» можно ознакомиться на официальном сайте.

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