Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Более 13 млн рублей перевела нижегородка телефонным мошенникам

Жительница Автозаводского района Нижнего Новгорода перевела 13,3 млн руб. телефонным мошенникам, которые представились сотрудниками банка и правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Злоумышленники убедили потерпевшую, что неизвестные пытаются оформить на нее кредит и, чтобы отменить операцию, ей нужно оформить другой кредит, а деньги перевести на конкретные счета. Нижегородка взяла кредиты на 4,8 млн руб. и перевела средства мошенникам. Затем она забрала из банковской ячейки $102 тыс., сложила в пакет и передала его курьеру.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Ведется расследование.

Елена Ковалева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...