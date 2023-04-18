Более 13 млн рублей перевела нижегородка телефонным мошенникам

Жительница Автозаводского района Нижнего Новгорода перевела 13,3 млн руб. телефонным мошенникам, которые представились сотрудниками банка и правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Злоумышленники убедили потерпевшую, что неизвестные пытаются оформить на нее кредит и, чтобы отменить операцию, ей нужно оформить другой кредит, а деньги перевести на конкретные счета. Нижегородка взяла кредиты на 4,8 млн руб. и перевела средства мошенникам. Затем она забрала из банковской ячейки $102 тыс., сложила в пакет и передала его курьеру.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Ведется расследование.

Елена Ковалева