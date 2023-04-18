6 тыс. жителей Ижевска проголосовали за новые объекты благоустройства

Жители столицы Удмуртии присоединились к Всероссийскому онлайн-голосованию по выбору объектов для благоустройства в 2024 году. Продлится оно до 31 мая, сообщает пресс-служба городской администрации.

Благодаря голосованию, ижевчане сами могут выбрать общественную территорию, которую они хотят видеть благоустроенной в ближайшие годы. Так, лидерами прошлого года в Ижевске стали парки «Тишино» и «Березовая роща», их благоустройство уже ведется. В прошлом году в голосовании приняли участие более 32 тысяч горожан.

В этом году можно выбрать одно из пяти предложенных общественных пространств: лесопарковая зона по ул. Ворошилова, около ТРК «Столица»; территория около Дворца детского (юношеского) творчества; пеший маршрут между Южным парком и сквером оружейника Драгунова; общественная территория около школы № 57; аллея счастья между ул. Удмуртская и пл. 50 лет Октября.

Свой выбор сделали уже более 6 тыс. горожан. В голосовании могут принять участие все желающие в возрасте от 14 лет. Проголосовать можно несколькими способами: