Выдвижение кандидатур на Строгановскую премию продлится до 30 апреля

Пермское землячество приглашает жителей Прикамья выдвигать кандидатуры на Строгановскую премию, вручение которой в этом году состоится в рамках празднования 300-летия Перми. Назвать своих номинантов можно будет до конца апреля.

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По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, у каждого времени свои герои. «Их инициативы и поступки вызывают чувство гордости за Пермь и Пермский край далеко за его пределами,— отметил губернатор.— Призываем прикамцев активно участвовать в выдвижении на Строгановскую премию кандидатур наших земляков, деятельность которых сегодня особенно важна для общества».

Премия присуждается известным пермякам и людям, имеющим отношение к Перми, за выдающиеся достижения в шести номинациях: «За честь и достоинство», «За высокие достижения в общественной деятельности», «За высокие достижения в экономике и управлении», «За высокие достижения в науке и технике», «За высокие достижения в сфере культуры и сохранение исторического наследия Прикамья», «За высокие достижения в спорте».

В Пермском землячестве подчеркивают, что в год 300-летия столицы Прикамья вручение Строгановской премии состоится в Перми. Торжественная церемония награждения пройдет в Театре-Театре 11 июня.

Строгановская премия была учреждена по инициативе председателя Пермского землячества Андрея Кузяева в 2005 году, а впервые вручена в 2006-м.