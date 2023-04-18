На проектирование изолятора в Дуванском районе направят до 3 млн рублей

МВД по Башкирии на аукционе 27 выберет разработчика проекта строительства межрайонного изолятора временного содержания отдела МВД по Дуванскому району, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 3 млн руб., он будет профинансирован из федерального бюджета.

По условиям контракта, подрядчик должен до 11 декабря спроектировать одноэтажное здание ИВС, двухэтажный контрольно-пропускной пункт, гараж-стоянку на три автомобиля, вольеры для содержания служебных собак с подсобными помещениями и тренировочной площадкой. Участок площадью около 1 га, на котором предполагается строительство изолятора, расположен на улице Заводской в селе Месягутово.

Майя Иванова

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