На Среднем Урале утвердили новую награду для рабочих

В Свердловской области по инициативе губернатора Евгения Куйвашева появится знак отличия «Трудовая доблесть Урала», которым будут награждаться представители рабочих профессий, сообщили в департаменте информационного политики региона.

По словам председателя законодательного собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной, на медаль смогут рассчитывать представители рабочих профессий со стажем не менее 20 лет, а также являющиеся победителями всероссийского или регионального конкурса профмастерства. Претенденты должны иметь один или более знаков государственных отличий, например, государственную награду РФ, поощрение президента РФ, поощрение правительства РФ, награду федерального органа исполнительной власти.

Знак отличия «Трудовая доблесть Урала» изготавливается из желтого металла и представляет собой небольшую прорезную подвеску в виде восьмиконечной звезды с прямоугольными лучами, наложенной поверх рельефного лаврового венка. По центру ее лицевой стороны находится рельефное изображение малого герба Свердловской области, на обратной стороне подвески написано «Трудовая доблесть Урала».

Полина Хабарова

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