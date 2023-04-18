Зоя Астанкова покинула должность министра экономического развития Белгородской области

Министр экономического развития и промышленности Белгородской области Зоя Астанкова покинула должность. Сведения о госпоже Астанковой исчезли с официального сайта министерства.

Причины ухода госпожи Астанковой в облправительстве пока не комментировали. Она была назначена на должность министра в конце декабря, а до этого трудилась заместителем министра и руководила департаментом стратегического планирования и конкурентной политики министерства. Сейчас должности двух заместителей министра (начальников департамента промышленности и предпринимательства, а также стратегического планирования и конкурентной политики) вакантны. Единственным работающим заместителем числится начальник департамента инвестиций и инноваций Максим Гусев.

Олег Мухин

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