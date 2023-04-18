«Россети Тюмень» проведут встречи со студентами в 19 вузах и колледжах Тюменского макрорегиона

В Тюменском макрорегионе стартует ежегодный проект «День компании», который с 2021 года организует компания «Россети Тюмень». В течение 3 месяцев энергетики будут встречаться со студентами 19 вузов и колледжей Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО, знакомить их с условиями прохождения практики и стажировки, работы в студотряде «Энергетик» и перспективами построения карьеры в «Россети Тюмень», а также с актуальными направлениями развития отрасли.



Крупнейшими ежегодными партнерами проекта станут Тюменский индустриальный и Югорский государственный университеты. Участники мероприятий получат уникальную возможность пообщаться с экспертами электроэнергетики. Так, в ЮГУ и Нефтеюганском индустриальном институте перед студентами выступит инженер «Россети Тюмень» Валентин Боровицкий, который является победителем всероссийского чемпионата профессионального мастерства по методике «Агентства развития профессий и навыков», призером Международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек-2022». Он расскажет о ключевых навыках и компетенциях, необходимых для профессиональной самореализации в отрасли.

«Россети Тюмень» заинтересованы в привлечении высокопрофессиональных мотивированных молодых специалистов. С 2021 года участниками инициативы «День компании» стали почти 1,5 тысячи студентов учреждений среднего профессионального и высшего образования Тюменского макрорегиона. В рамках проекта на предприятие поступило более 200 заявок на стажировку и трудоустройство, а лучшие кандидаты получили работу.