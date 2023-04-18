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«Автодорстрой» благоустроит сквер в Сормове за 58,1 млн рублей

Победителем конкурса по благоустройству территории у военной части на улице Федосеенко в Нижнем Новгороде стала компания «Автодорстрой». Контракт заключат по начальной (максимальной) цене — 58,1 млн руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит к середине июля высадить на участке деревья, установить качели и теннисный стол, оборудовать спортивную и детскую площадки.

Всего в этом сезоне «Автодорстрой» получил более десяти муниципальных контрактов на благоустройство общественных территорий в Нижнем Новгороде.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Автодорстрой» зарегистрировано Нижнем Новгороде в мае 2011 года с уставным капиталом 15 тыс. руб. Основным видом деятельности является строительство автомобильных дорог. Директору Виктору Терехину принадлежат 33,3% компании. Остальные доли поровну распределены между Михаилом Девяткиным и Алексеем Ефремовым. Финансовая отчетность за 2022 год еще не опубликована.

Анастасия Еремина

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