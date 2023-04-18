Производство электрокаров в Саратовской области оказалось под вопросом

Инвестор, планировавший открыть в Саратовской области производство электрокаров, испытывает трудности с логистикой и финансированием. В своем Telegram-канале об этом пишет губернатор Роман Бусаргин.

Глава региона напомнил, что проект начали обсуждать в конце прошлого года, а сейчас «он находится в подвешенном состоянии». Чиновник обозначил, что правительство области сделало все возможное, чтобы поддержать инвестора. «Мы находимся с инвестором на связи и готовы выполнить свои обязательства по этому проекту, если ему все-таки удастся преодолеть свои сложности», — заверил господин Бусаргин.

Губернатор также рассказал о работе над существующими и привлечении новых проектов: «Это строительство комплекса по выращиванию молодняка в одном из хозяйств, возведение многопрофильного лечебно-диагностического комплекса, логистического комплекса, грузового причала в Балакове, создание производства для изготовления буксовых подшипников, увеличение выпуска кормового монокальцийфосфата и другие».

Дарья Васенина