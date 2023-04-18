Андрея Веселова назначили гендиректором Адмиралтейских верфей

Андрей Веселов, временно исполнявший обязанности руководителя Адмиралтейских верфей, назначен генеральным директором предприятия. Решение об этом принято на совете директоров АО «Адмиралтейские верфи», сообщила пресс-служба завода во вторник, 18 апреля.

Напомним, бывший главный инженер Адмиралтейских верфей Андрей Веселов стал врио гендиректора в январе 2023 года. Назначение состоялось в связи со скоропостижной смертью бывшего руководителя завода Александра Бузакова месяцем ранее.

На Адмиралтейских верфях Андрей Веселов работает более 30 лет. Последовательно занимал должности строителя, старшего строителя, заместителя главного строителя надводных кораблей, заместителя главного инженера, заместителя генерального директора по военно-техническому сотрудничеству. Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степени.

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