Ремонт женской консультации на ул. Родниковой завершился в Ижевске

В столице Удмуртии завершились ремонтные работы в здании женской консультации поликлиники №10, сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии.

«В ходе работ отремонтирован пол, стены, водопровод, канализация, вентиляция, проведена реконструкция регистратуры. На этом мы не останавливаемся. Следующий этап начнется уже в мае, планируется замена мебели»,— рассказала заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

Кроме того, в отремонтированном здании появилось современное картохранилище, оборудовано место для колл-центра, отремонтированы врачебные и процедурные кабинеты. Работы в здании женской консультации продолжались несколько месяцев.