На дамбе в Кургане установили видеонаблюдение

В Кургане на городской дамбе установили 16 камер видеонаблюдения. Они позволяют просматривать периметр гидросооружений с пешеходными переходами, шлюзы и верхние решетки гидроузла. Об этом сообщают в водоснабжающей компании «Водный союз».

Установка видеонаблюдения мотивирована необходимостью защиты стратегически важного для города объекта от террористов. Рабочая зона гидросооружений будет просматриваться круглосуточно, информация с видеокамер в онлайн-режиме будет поступать на пульт охраны «Водного Союза», в службу безопасности и начальнику отдела гидротехнических и инженерных сооружений предприятия.

«С помощью системы видеонаблюдения мы в том числе готовы оказывать помощь полиции по выявлению правонарушений и несоблюдения правил дорожного движения при переезде через дамбу», — отмечает гендиректор АО «Водный союз» Владимир Овсянников.