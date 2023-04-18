В Анапе начали сносить незаконно возводимую гостиницу, мешающую движению барханов

В Анапе начался снос здания гостиницы и подпорной стены, которые мешают естественному движению барханов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Здание возводилось на первой береговой линии поселка Джемете по проезду Джеметинскому. Земельный участок, принадлежащий муниципалитету, был передан застройщику в аренду. На нем построили трехэтажное здание площадью 1177 кв. м с нарушениями проектной документации.

Суд признал объект самовольной постройкой и постановил собственнику снести его за 30 дней. Однако он не сделал этого, поэтому снос выполняет мэрия Анапы. Сейчас в суде решается вопрос о расторжении договора аренды участка.

«В конечном итоге, снос производится в принудительном порядке подрядной организацией, привлеченной администрацией города-курорта. Контроль за ходом работ осуществляют судебные приставы»,- отметили в УФССП по Краснодарскому краю.

Кроме того, сносить объекты продолжают в Витязево по улице Скифской. Там также с нарушениями требований документации застройщик начал возводить гостиничный комплекс. Администрация расторгла договор аренды, по решению суда постройки будут снесены.

Татьяна Ручкина

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