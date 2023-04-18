Заключено концессионное соглашение о строительстве ледовой арены в Мотовилихе

Краевые власти заключили концессионное соглашение на строительство в микрорайоне Ива Мотовилихинского района Перми ледовой арены. Строительством и эксплуатацией объекта займется ООО «Красная машина». Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития Пермского края (ФРПК).

Строительство ледовой арены в Перми курирует ФРПК. Для этого фонд в ноябре прошлого года учредил компанию «Красная машина». Предложение ООО «Красная машина» о заключении концессионного соглашения на возведение объекта в феврале опубликовало министерство экономического развития Пермского края. По итогам публикации частной инициативы было принято решение о заключении концессионного соглашения.

Ледовая арена площадью около 9 тыс. кв. м будет построена на участке, расположенном между жилыми кварталами микрорайона Спортивный и строящимся ТЦ. Спорткомплекс будет двухэтажным, с двумя ледовыми полями, зрительскими трибунами вместительностью не менее 250 человек, тренажерным и спортивным залами, раздевалками и тренерскими. В помещениях будет организован учебно-тренировочный процесс и созданы условия для проведения городских соревнований. Строительные работы начнутся в 2023 году после выбора подрядчика, сдать объект планируется через полтора года.

Планируемый объем инвестиций по проекту — 1,2 млрд руб., в том числе капитальный грант, состоящий из средств федерального и краевого бюджетов — 350 млн руб.